ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابي بمترو لندن إلى 29 مصابًا
ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابي بمترو لندن إلى 29 مصابًا
08:30 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
انفجار لندن
لندن - (أ ش أ):
أعلنت السلطات البريطانية ارتفاع حصيلة جرحى التفجير الذي وقع في مترو الأنفاق "بارسونز جرين" في جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن إلى 29 شخصا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الجمعة، أن 29 شخصا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، أغلبهم يعانون من حروق، على الرغم من خروج 8 أشخاص على الأقل من المستشفى.
ووقع انفجارا في مترو الأنفاق "بارسونز جرين" جنوب غرب العاصمة البريطانية باستخدام عبوة ناسفة، حيث أعلنت الشرطة البريطانية أنه يتم التعامل مع الحادث كعمل إرهابي.
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