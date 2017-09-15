أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابي بمترو لندن إلى 29 مصابًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابي بمترو لندن إلى 29 مصابًا

08:30 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابي بمترو لندن إلى 29 مصابًا

انفجار لندن

لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات البريطانية ارتفاع حصيلة جرحى التفجير الذي وقع في مترو الأنفاق "بارسونز جرين" في جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن إلى 29 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الجمعة، أن 29 شخصا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، أغلبهم يعانون من حروق، على الرغم من خروج 8 أشخاص على الأقل من المستشفى.

ووقع انفجارا في مترو الأنفاق "بارسونز جرين" جنوب غرب العاصمة البريطانية باستخدام عبوة ناسفة، حيث أعلنت الشرطة البريطانية أنه يتم التعامل مع الحادث كعمل إرهابي.

هذا المحتوى من

107deec656.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منظمة "فرنسية مصرية" تطالب ماكرون بالضغط على قطر

    أخبار

  • رئيسة وزراء بريطانيا: التهديد الإرهابي سيبقي عند "المستوى خطير"

    أخبار

  • أبوالغيط يدين التفجيرات الإرهابية في العراق

    أخبار

  • ماي تؤنب بعد تغريدة حول حادث مترو لندن: "أيعلم شيئًا لا نعلمه؟"

    أخبار

إعلان

40e8b24e1d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية