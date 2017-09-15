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السيسي يلتقي ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

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السيسي يلتقي ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة السيسي يلتقي ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

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قال البيت الأبيض فى بيان له اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد سيلتقى الرئيس عبد الفتاح الأربعاء المقبل فى إطار عقده سلسلة من الاجتماعات مع زعماء العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن إتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومى لترامب إن الرئيس سيجتمع مع زعيمى فرنسا وإسرائيل يوم الاثنين قبل عشاء مع قادة أمريكا اللاتينية مساء ذات اليوم.

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وأضاف مكماستر أن ترامب سيلتقى يوم الأربعاء مع قادة الأردن والسلطة الفلسطينية والمملكة المتحدة ومصر.

وقال إن ترامب سيلتقى بقادة تركيا وأفغانستان وأوكرانيا يوم الخميس قبل غداء مع قائدى كوريا الجنوبية واليابان.

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التحرير

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