السيسي يلتقي ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال البيت الأبيض فى بيان له اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء المقبل فى إطار عقده سلسلة من الاجتماعات مع زعماء العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن إتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومى لترامب إن الرئيس سيجتمع مع زعيمى فرنسا وإسرائيل يوم الاثنين قبل عشاء مع قادة أمريكا اللاتينية مساء ذات اليوم.

شاهد أيضا

وأضاف مكماستر أن ترامب سيلتقى يوم الأربعاء مع قادة الأردن والسلطة الفلسطينية والمملكة المتحدة ومصر.

وقال إن ترامب سيلتقى بقادة تركيا وأفغانستان وأوكرانيا يوم الخميس قبل غداء مع قائدى كوريا الجنوبية واليابان.