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آمنة نصير عن منح التونسية حق الزواج من غير المسلم: أحرار وليس من حقنا انتقادهم

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آمنة نصير عن منح التونسية حق الزواج من غير المسلم: أحرار وليس من حقنا انتقادهم آمنة نصير عن منح التونسية حق الزواج من غير المسلم: أحرار وليس من حقنا انتقادهم

التحرير

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لغت وزارة العدل التونسية كل النصوص التي كانت تمنع وتضع القيود على زواج التونسيات من الأجانب غير المسلمين، وفق ما أكدته المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، خلال الساعات الماضية ، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" .

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، تعقيبًا على قرار وزارة العدل التونسية، إلغاء النصوص التي تقيد زواج التونسيات من غير المسلمين، إن الدولة التونسية حرة فيما تفعل، ولها من المراجع الدينية ما يؤهلها من إدارة شئون بلادها، ولا يليق التدخل في شئون الغير.

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وأبدت، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اعتراضها على مسألة زواج المراة المسلمة من غير المسلم؛ لما يترتب عليه من أضرار نتيجة اختلاف الثقافات والمفاهيم، ضاربة مثلًا بأنه عندما يتزوج أحد الرجال بالصعيد من امرأة من القاهرة يواجه سخطًا وغضبًا داخل عائلته، فما بال السماح بالزواج من ديانات أخرى.

ورفضت النائبة الحديث حول الحالة التونسية، منوهة بأنه اجتهاد شخصي من علماء تونس، متابعة: "ليس من حقنا الانتقاد أو التعليق على المقترح، فهذا حقهم، وينسب لعلماء تونس، ولا شأن لنا في بذلك".

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التحرير

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