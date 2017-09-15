وكيل البرلمان: مع تعديل مدة الرئاسة.. وهذا سبب عدم رضا الشعب عنا

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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن المجلس الحالي ناقش قوانين لم يجرؤ برلمان سابق على مناقشتها، لافتًا إلى أنه البرلمان الأكثر مناقشةً وإصدارًا لقوانين في تاريخ مصر.

أضاف وهدان، خلال حوراه لبرنامج «الجمعة في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، أنه لم يجرؤ برلمان سابق أيضًا على أن يتحمل مسئولية الموافقة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن ذلك تسبب في عدم رضا الشارع عن أداء البرلمان في أزمة ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن بعض الخدمات.

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تابع أن الفساد أكبر أزمة تواجه مؤسسات الدولة، موضحًا أنه لا خيار أمامنا إلا تحقيق أهدافنا وتنمية مصر، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يتواصل البرلمان مع الحكومة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الشعب، مستكملًا: «إحنا مابنطبطبش عليها، وخالفنها في عدة مشاريع قوانين».

أشار إلى أن مسألة تعديل الدستور ليس أمرًا محظورًا، لكنه يرفض ذلك حاليًا قبل إجراء انتخابات الرئاسة، موضحًا أنه «مع تعديل مدة الرئاسة، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك إلا بعد انتخابات 2018».