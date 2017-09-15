سكرتير عام الغربية: تزويد ضباط المرور بكاميرات لرصد الجريمة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

- التعاقد مع شركات نقل جماعي

- محاولات لتوفير أتوبيسات مكيفة ومزودة بـ«واي فاي»

أعلن اللواء طلعت منصور، السكرتير العام للغربية، عن أن المحافظة بصدد التعاقد مع شركات النقل الجماعي، لتوفير عدد كاف من الأوتوبيسات، بشوارع ومدن المحافظة، لحل أزمة المواصلات، وتسهيل مصالح المواطنين.

وقال منصور، لـ"التحرير"، إنه تم البدء في إجراءات الطرح لهذه الشركات كحق انتفاع لمدة 6 سنوات، بعد الانتهاء من أخذ الرأي القانوني والفحص الفني والإداري، وتم وضع عدة شروط للشركات التي سينتهي عندها الطرح، منها جودة الأتوبيسات واستعداده لنقل الركاب بطريقة مريحة، مع توفير مدخراتهم، وعدم إرهاقهم ماديًا.

وتابع، أن ذلك سيتم بالتزامن مع تشغيل أتوبيسات مرفق النقل العام، مع عدم رفع ثمن التذكرة، في ظل ارتفاع المواد البترولية ورفع تعريفة الركوب، مع العمل على تطويره وتحديثه.

شاهد أيضا

وذكر سكرتير عام الغربية، أن المحافظة تسعى للتفاوض في تفعيل خدمة الأتوبيسات المكيفة، ذات التقنيات العالية والمفعلة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبها خدمة "واي فاي"، وشاشات إلكترونية، بخلاف الخدمات الأخرى، بحيث يكون للمواطن حرية الاختيار، وتوفير كل سبل الراحة له.

وفيما يخص أزمة المرور، أوضح السكرتير العام أن هناك خطة مرورية جديدة بدأ تنفيذها فعليا، من خلال تعديل بعض مسارات الشوارع والحارات المرورية، لإعادة ضبط سير السيارات، والقضاء على تكدسها.

وأضاف، أنه تم منح معظم ضباط المرور بجواكت مزودة بكاميرات ذات تقنية عالية، بمختلف شوارع المحافظة، ما يحد من المشاجرات بين رجل المرور والمواطن العادي وسائق السيارة، وعدم السماح بالتجاوز.

وأكد أن هناك خطة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، لتأمين مدينة طنطا بالكامل، من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة في نقاط عالية، ترصد الحركة العامة في الشوارع، للحد من الجريمة، وسرعة تحديد هوية مرتكبي الجرائم وضبطه.







