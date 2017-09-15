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المران الأخير.. محاضرة فنية وتخفيف الحمل البدني للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

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المران الأخير.. محاضرة فنية وتخفيف الحمل البدني للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي المران الأخير.. محاضرة فنية وتخفيف الحمل البدني للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين قبل المران الذي أقيم اليوم، الجمعة، على الملعب الرئيسي ببرج العرب.

وشرح البدري للاعبين في المحاضرة الفنية الخطة التي سيخوض بها مباراة الترجي غدًا، وخفف المدير الفني للنادي الأهلي، الحمل التدريبي على اللاعبين خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم.

وجاء قرار البدري بتخفيف الحمل التدريبي؛ تجنبًا لتعرض اللاعبين للإجهاد قبل لقاء الترجي.

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وشهد المران مشاركة الـ24 لاعبًا الذين اختارهم حسام البدري، المدير الفني للفريق، للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية.

وغلبت تدريبات الكرة على معظم فقرات المران الذي شهد تخفيف البدري للحمل التدريبي على جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في السابعة من مساء غدٍ، السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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