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مران الزمالك| تدريبات تأهيلية.. وجلسه بين حفني ونيبوشا

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مران الزمالك| تدريبات تأهيلية.. وجلسه بين حفني ونيبوشا مران الزمالك| تدريبات تأهيلية.. وجلسه بين حفني ونيبوشا

التحرير

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خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات تأهيلية تحت إشراف ماركو يوفانوفيتش مدرب الأحمال.
وأدى اللاعبين التدريبات التأهيلية قبل خوض المران الفني.

وقام الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك بقيادة المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين  خلال مران الفريق

وحرص المدير الفني على إيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين ومنحهم تعليمات وتكليفات لتنفيذها خلال المران والتدريب على بعض الجمل التكتيكية خلال التقسيمة.

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وعقد نيبوشا جلسة قصيرة على هامش المران مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق قبل المران، و قام نبيوشا بإعطاء بعض التعليمات الفنية للاعب لتنفيذها خلال المران.

 ويلاقي الزمالك فريق الداخلية الأحد المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام .

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التحرير

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