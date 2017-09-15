التعليم تنفي وجود كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي- صور

كتبت- ياسمين محمد:

نفى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي حول ورود عبارة "القدس عاصمة إسرائيل" بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي.

وأكد خيري، في بيان له الجمعة، أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، حيث إنه لا يوجد كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي، وأن التربية الوطنية ضمن منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي ولا يوجد كتاب منفصل للتربية الوطنية.

وقال المتحدث باسم التعليم، إنه بالبحث تبين أن ما تم تداوله مؤخرًا خاص بكتاب يدرس بفلسطين، وليس للمناهج التعليمية في مصر أي شأن به.

من جانبها، أكدت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج، أن مقرر التربية الوطنية مدمج بكتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي بعنوان "المنظمات الدولية والإقليمية وتطور الحياة النيابية، والحزبية ودور المرأة".

وقالت شلبي، إن موضوع "القدس" جاء بالدرس الثاني: "مصر والقضية الفلسطينية بالوحدة الثالثة "ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي" وجاءت تحت عنوان "تقسيم فلسطين عام 1947 وتدويل منطقة القدس بصفحات 58، 59 وليس بهما هذه العبارة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري وتوخي الدقة قبل نشر آية معلومات، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية، والتأكد من صحتها قبل نشرها؛ لعدم إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.