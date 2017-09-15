الصين تطالب بريطانيا بعدم التدخل في شئون هونج كونج

بكين - (أ ش أ):

حثت الصين، المملكة المتحدة على وقف التدخل في شئون هونج كونج بعد نشر الحكومة البريطانية لآخر تقرير نصف سنوي لها بشأن الأوضاع في هونج كونج باعتبارها كانت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني منذ عام 1842 حتى عودتها إلى السيادة الصينية في عام 1997.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج - في تصريح صحفي، الجمعة -إن كل ما يتعلق بأمور هونج كونج هو شأن من الشئون الداخلية للصين ولا يحق لأي دولة خارجية التدخل فيها.

وقالت هوا: "لقد احتفلنا منذ وقت قريب بالذكرى العشرين لعودة هونج كونج للوطن الأم. وخلال العشرين عاما الماضية واصلت هونج كونج التمتع بالرخاء والاستقرار والحفاظ على خصائصها ومميزاتها كما حققت إنجازات رائعة في مختلف المجالات تحت مبدأ دولة واحدة ونظامين".

وأكدت على أن الصين ترفض دائما التقارير النصف سنوية التي تصدرها لندن أمام البرلمان البريطاني بشأن الأحوال في هونج كونج.