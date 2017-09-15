أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصين تطالب بريطانيا بعدم التدخل في شئون هونج كونج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصين تطالب بريطانيا بعدم التدخل في شئون هونج كونج

08:24 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الصين تطالب بريطانيا بعدم التدخل في شئون هونج كونج

هوا تشان يينج

بكين - (أ ش أ):

حثت الصين، المملكة المتحدة على وقف التدخل في شئون هونج كونج بعد نشر البريطانية لآخر تقرير نصف سنوي لها بشأن الأوضاع في هونج كونج باعتبارها كانت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني منذ عام 1842 حتى عودتها إلى السيادة الصينية في عام 1997.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج - في تصريح صحفي، الجمعة -إن كل ما يتعلق بأمور هونج كونج هو شأن من الشئون الداخلية للصين ولا يحق لأي دولة خارجية التدخل فيها.

وقالت هوا: "لقد احتفلنا منذ وقت قريب بالذكرى العشرين لعودة هونج كونج للوطن الأم. وخلال العشرين عاما الماضية واصلت هونج كونج التمتع بالرخاء والاستقرار والحفاظ على خصائصها ومميزاتها كما حققت إنجازات رائعة في مختلف المجالات تحت مبدأ دولة واحدة ونظامين".

وأكدت على أن الصين ترفض دائما التقارير النصف سنوية التي تصدرها لندن أمام البرلمان البريطاني بشأن الأحوال في هونج كونج.

هذا المحتوى من

76dbe642cd.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجعفري: الإتفاق الثلاثي بشأن إدلب يحمي وحدة الأراضي السورية

    أخبار

  • رئيسة وزراء بريطانيا: التهديد الإرهابي سيبقي عند "المستوى خطير"

    أخبار

  • بارزاني يصر على إجراء استفتاء انفصال كردستان بالعراق في موعده

    أخبار

  • ماي: حادث مترو الأنفاق" هجوم إرهابي جبان

    أخبار

إعلان

4d0a01e32c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي