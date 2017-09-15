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"القومي للمرأة" يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة دريم

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مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة" يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة دريم

08:27 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

المجلس القومي للمرأة

كتبت- هاجر حسني:

قدم المجلس القومي للمرأة، شكوى إلى لجنة الشكاوي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد حلقة برنامج صباح دريم التي أذيعت، صباح اليوم، علي قناة دريم الفضائية بتهمة وجود تجاوزات مهنية عديدة ضد المجلس.

وقال المجلس في بيانه، إنه جاء في الشكوي أن حلقة اليوم تناولت موضوع إنشاء مجلس قومي للرجل وإتخاذ المتحدثين فيها رأي واحد واتجاه واحد، كما أن المداخلات كلها كانت مرتبة بشكل معين ضد المجلس القومي للمرأة، وأدعت المذيعة مقدمة البرنامج بأنها تتواصل مع المجلس لكن لم يرد أحد من الأعضاء، بحسب المجلس.

وتابعت الشكوى: "تناول البرنامج المجلس القومي للمرأة بأسلوب تهكمي وساخر على أعضاء المجلس وبشكل لا يليق".

فيما أوضح مصدر بلجنة الشكاوى أنه سيتم مناقشة تلك الشكاوى خلال اجتماع، الأحد المقبل، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، لفحصها والتحقيق فيها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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