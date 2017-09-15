أمين عام الأمم المتحدة: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا "انتهاك صارخ"

نيويورك - (أ ش أ):

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي جديد واصفا إياه أنه انتهاك صارخ لقرارت مجلس الأمن الدولي يأتي بعد أقل من أسبوعين من تجربتها النووية السادسة التي انتهكت أيضا الحظر الأممي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، الجمعة- إن جوتيريش يطالب رئيس كوريا الشمالية بوقف إجراء المزيد من الاختبارات النووية امتثالا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بهذا الشأن، وأن يعطي الفرصة لاستئناف الحوار الصادق حول نزع السلاح النووي.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام سيناقش الوضع في شبه الجزيرة الكورية مع كل الأطراف المعنية على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ويعقد مجس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، مساء اليوم، حول عملية الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أطلقت - في وقت سابق اليوم - صاروخا جديدا مر فوق اليابان، والذي يعد الصاروخ الأول الذي تطلقه بيونج يانج منذ إقرار مجلس الأمن عقوبات جديدة ضدها بالإجماع، الإثنين الماضي، على خلفية تجربتها الصاروخية السادسة والأكبر في تاريخها التي أجريت في الثالث من سبتمبر الجاري.