أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أمين عام الأمم المتحدة: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا "انتهاك صارخ"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمين عام الأمم المتحدة: إطلاق صاروخًا جديدًا "انتهاك صارخ"

07:57 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (أ ش أ):

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي جديد واصفا إياه أنه انتهاك صارخ لقرارت مجلس الأمن الدولي يأتي بعد أقل من أسبوعين من تجربتها النووية السادسة التي انتهكت أيضا الحظر الأممي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - في بيان أوردته (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، الجمعة- إن جوتيريش يطالب رئيس كوريا الشمالية بوقف إجراء المزيد من الاختبارات النووية امتثالا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بهذا الشأن، وأن يعطي الفرصة لاستئناف الحوار الصادق حول نزع السلاح النووي.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام سيناقش الوضع في شبه الجزيرة الكورية مع كل الأطراف المعنية على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ويعقد مجس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، مساء اليوم، حول عملية الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أطلقت - في وقت سابق اليوم - صاروخا جديدا مر فوق اليابان، والذي يعد الصاروخ الأول الذي تطلقه بيونج يانج منذ إقرار مجلس الأمن عقوبات جديدة ضدها بالإجماع، الإثنين الماضي، على خلفية تجربتها الصاروخية السادسة والأكبر في تاريخها التي أجريت في الثالث من سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير خارجية ألمانيا يدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

    أخبار

  • سول ترحب بعرض ميركل للوساطة في النزاع مع كوريا الشمالية

    أخبار

  • صاروخ كوريا الشمالية يستفز قادة العالم

    أخبار

  • :إطلاق كورياالشمالية صاروخ جديد يؤدي لتصعيد الوضع في المنطقة

    أخبار

إعلان

b6962fceb1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا