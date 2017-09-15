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ماكرون يدعو لإنهاء مقاطعة قطر

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مصراوي Masrawy

ماكرون يدعو لإنهاء مقاطعة قطر

07:55 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ماكرون يدعو لإنهاء مقاطعة قطر

ماكرون يستقبل امير قطر لدى وصوله الى قصر الاليزيه

باريس - (أ ف ب):

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس، الجمعة، بإنهاء المقاطعة التي تطلق عليها قطر "حصارًا" في أقرب وقت ممكن، وقفا لبيان صادر عن الإليزيه.

وتخضع قطر منذ أكثر 3 أشهر لمقاطعة يفرضها جيرانها في الخليج ( والامارات والبحرين) إضافة إلى ، حيث تتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الارهاب، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وأضاف بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي "طالب برفع إجراءات المقاطعة التي تطاول السكان في قطر خصوصًا العائلات والطلاب في أقرب وقت ممكن".

وذكر البيان أن ماكرون وأمير قطر تطرقا إلى الأزمة القائمة بين قطر ودول عدة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي عبر عن قلقه إزاء التوترات التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتعيق الحل السياسي للازمات وتضعف فاعلية الكفاح المشترك ضد الإرهاب.

وكان أمير قطر التقى قبل ساعات في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ودعت ميركل بعد اللقاء أطراف الأزمة إلى "الجلوس على طاولة واحدة"، معتبرة أن المفاوضات بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر من جهة ثانية يجب أن تكون بعيدة عن الأضواء لكي تنجح.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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