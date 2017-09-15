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الصليب الأحمر: وصول مساعدات إنسانية إلى دير الزور السورية

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مصراوي Masrawy

الصليب الأحمر: وصول مساعدات إنسانية إلى دير الزور السورية

07:52 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الصليب الأحمر: وصول مساعدات إنسانية إلى دير الزور السورية

ارشيفية

دمشق - (أ ش أ):

أعلن الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري، الجمعة، عن إرسال ثلاث قوافل مشتركة تنقل 2,4 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى دير الزور شرقى سوريا بعد فك الحصار عنها.

ونقلت قناة ( اليوم) عن المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف يولاندا جاكيمي قولها "وصلت أربع شاحنات إضافية محملة بالمساعدات إلى دير الزور، وكانت أول قافلة مشتركة تضم 42 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية لنحو 80 ألف شخص أرسلت إلى دير الزور في 8 سبتمبر الماضى، كما أرسل الصليب الأحمر في 11 سبتمبر أجهزة وأدوات لتنقية واستخدام الماء".

وأكد فرع الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور وصول ثلاث قوافل محملة بالمساعدات الإنسانية إلى دير الزور، مشيرا إلى إرسال مساعدات غذائية إلى سكان شرق المدينة خلال ساعات بعد رفع الحصار عن المطار.

وتمكن الجيش السوري - في وقت سابق - من فك الحصار الذي فرضه تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة دير الزور السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 

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