أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو- لحظة خروج المواطنين سيرًا على القضبان ​عقب تعطل مترو الأنفاق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- لحظة خروج المواطنين سيرًا على القضبان ​عقب تعطل مترو الأنفاق

07:44 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

بالفيديو- لحظة خروج المواطنين سيرًا على القضبان ​عقب تعطل مترو الأنفاق

مترو الانفاق

القاهرة- (مصراوي):

رصدت عدسة "مصراوي"، لحظة خروج المواطنين سيرًا على قضبان المترو إلى محطة الأوبرا بالخط الثاني، عقب تعطل قطار بين محطتي الأوبرا والسادات.

وتسبب تعطل المترو، في حالة استنكار واسعة بين الركاب الذين استخدموا "بلف الطوارئ"، وفتحوا الأبواب ليسيروا على القضبان.

كان أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قال إنه تم سحب القطار المعطل بمحطة مترو السادات، باتجاه شبرا، وعودة الحركة لطبيعتها، وبكامل طاقتها.

يشار إلى أن حركة المترو كانت قد توقفت ما يقرب من 20 دقيقة، اليوم، بسبب حدوث عطل فني في أحد قطارات الخط الثاني باتجاه شبرا الخيمة، في محطة السادات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المترو: عودة الحركة بالخط الثاني بعد سحب القطار "المُعطل"

    أخبار

  • تدين الحادث الإرهابي في لندن

    أخبار

  • رئيس المترو يتفقد مشروع تحديث محطات القوى الكهربائية بالخط الأول

    أخبار

  • الأضاحي تتصدر فتاوى ركاب المترو في العيد

    أخبار

إعلان

876eb06cb9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة