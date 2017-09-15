بالفيديو- لحظة خروج المواطنين سيرًا على القضبان عقب تعطل مترو الأنفاق
بالفيديو- لحظة خروج المواطنين سيرًا على القضبان عقب تعطل مترو الأنفاق
07:44 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
مترو الانفاق
القاهرة- (مصراوي):
رصدت عدسة "مصراوي"، لحظة خروج المواطنين سيرًا على قضبان المترو إلى محطة الأوبرا بالخط الثاني، عقب تعطل قطار بين محطتي الأوبرا والسادات.
وتسبب تعطل المترو، في حالة استنكار واسعة بين الركاب الذين استخدموا "بلف الطوارئ"، وفتحوا الأبواب ليسيروا على القضبان.
كان أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قال إنه تم سحب القطار المعطل بمحطة مترو السادات، باتجاه شبرا، وعودة الحركة لطبيعتها، وبكامل طاقتها.
يشار إلى أن حركة المترو كانت قد توقفت ما يقرب من 20 دقيقة، اليوم، بسبب حدوث عطل فني في أحد قطارات الخط الثاني باتجاه شبرا الخيمة، في محطة السادات.
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