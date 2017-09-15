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«الوطنية للصحافة» توضح حقيقية وقف التعيينات بالجرائد القومية

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«الوطنية للصحافة» توضح حقيقية وقف التعيينات بالجرائد القومية «الوطنية للصحافة» توضح حقيقية وقف التعيينات بالجرائد القومية

التحرير

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قال عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن القرار الذي أصدرته الهيئة بوقف التعيينات بالصحف القومية، ليس وقفًا نهائيًا للتعيينات، لكنها أوقفتها إلا بعد موافقتها، والحصول على موافقتها أيضًا فيما يخص المزايا والمكافئات المالية، كجزء من التنظيم الهيكلي الذي تسعى له الهيئة داخل تلك المؤسسات.

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وأضاف، في تصريحات له، أن المادة الثالثة من قرار تحديد اختصاصات البوابات الإليكترونية، الذي أصدرته الهيئة الأربعاء الماضي، جاء من أجل تحديد الإزدواجية في العمل بين محرري البوابة ومحرري الإصدارات الورقية، ومنع اللبس في العمل بين محرري الملفات المختلفة.

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التحرير

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