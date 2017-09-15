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الترجي يرفض خوض مرانه الأخير على ملعب برج العرب

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الترجي يرفض خوض مرانه الأخير على ملعب برج العرب الترجي يرفض خوض مرانه الأخير على ملعب برج العرب

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رفض فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الترجي التونسي، خوض المران الأخير له على ملعب برج العرب، استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة مع النادي الأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني لنادي الترجي التونسي عدم خوض المران الأخير له على ملعب المباراة بستاد برج العرب، خوفًا من إختراق المران وظهور بعض الجمل التكتيكية للنادي الأهلي.

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وخاض لاعبو نادي الترجي مرانًا خفيفًا داخل حديقة الفندق، بالإضافة إلى تأدية بعض التدريبات الخفيفة بصالة الجيم.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، في تمام السابعة مساء غدًا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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