رئيس أهلي طرابلس يساند «المارد الأحمر» قبل موقعة الترجي

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حرص ساسي بن عون، رئيس نادي أهلي طرابلس الليبي، على مصافحة بحسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في استاد الجيش ببرج العرب، قبل أن يختتم الفريق تدريباته استعدادًا للترجي.

وحرص رئيس النادي الليبي على دعم الفريق الأحمر قبل لقاءه الإفريقي المرتقب أمام الترجي التونسي.

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ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، في تمام السابعة مساء غدًا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وتوجه الأهلي منذ قليل إلى استاد برج العرب من أجل خوض مرانه الأخير قبل لقاء االترجي، فيما خاض أهلي طرابلس تدريبه استعدادًا للنجم الساحلي، في ذهاب نفس الدور من المسابقة الإفريقية.