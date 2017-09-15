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عبد الملك ينتظم في معسكر المصري.. و«العميد» يؤهله لمباراة الزمالك

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عبد الملك ينتظم في معسكر المصري.. و«العميد» يؤهله لمباراة الزمالك عبد الملك ينتظم في معسكر المصري.. و«العميد» يؤهله لمباراة الزمالك

التحرير

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تقرر انتظام أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر الفريق البورسعيدي يوم الاثنين المقبل، استعدادًا لمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويؤدي اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعدما تماثل للشفاء من العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة.

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ويأمل حسام حسن المدير الفني للمصري في تأهيل أحمد عيد في هذة الفترة سريعا للدفع به أمام الزمالك خاصة وأنه من العناصر الأساسيه الذي كان يعتمد عليها المدير الفني في فترة الإعداد.

وكان المصري حقق الفوز في أولى مباراتين في الدوري أمام وادي دجلة في الجولة الأولى، وبتروجت في الجولة الثانية ويتصدر قمة الجدول حتى الأن.

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التحرير

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