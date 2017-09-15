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هشام محمد صداع في رأس «البدري»

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هشام محمد صداع في رأس «البدري» هشام محمد صداع في رأس «البدري»

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شارك هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فريق الأساسيين بتقسيمة الأهلي والتي أقيمت في المران الأخير قبل مواجهة الترجي التونسي.

وبعد أن درس البدري قرار الدفع بهشام محمد في وسط الملعب بدلا من حسام عاشور خلال مباراة الترجي، استقر في النهاية على عدم المغامرة بالدفع بلاعب الفريق الجديد والقادم حديثًا من صفوف المقاصة في هذه المباراة.

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وفضل البدري عدم المغامرة بالدفع بهشام محمد في وسط الملعب، رغم تألق اللاعب في التدريبات ومباريات الفريق الودية التي خاضها الأهلي في فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، في تمام السابعة مساء غدًا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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