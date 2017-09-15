البدري: تنتظرنا مباراة قوية أمام الترجي.. وأثق في قدرات اللاعبين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق تنتظره مواجهة كبرى غدًا، السبت، أمام الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف البدري، خلال المؤتمر الصحفي، أن مواجهات الأهلي والترجي عادة ما تتسم بالقوة، خاصة أن كل فريق يعتبر كتاب مفتوح للفريق الآخر.

وأشار البدري إلى أن حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي سيكون في مباراة العودة في رادس، وأن الجهاز الفني واللاعبين يدركون أن مواجهة الترجي ستكون على شوطين أحدهما في برج العرب والآخر في تونس.

شاهد أيضا

وأعرب البدري عن ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في مباراة الغد، مشيرًا إلى أن الجميع متحفز للمشاركة وإسعاد جمهور الأهلي.

وأكد البدري أنه ينتظر دعم جمهور الأهلي في مباراة الغد، وأن يكون عامل محفز لتحقيق اللاعبين لنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة العودة في تونس.