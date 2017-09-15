الباز يؤكد على جاهزية ثنائى الدراويش لمواجهة المقاولون العرب

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أكد الدكتور مجدى باز رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى، على جاهزية الثنائى، محمود متولى وإبراهيم حسن لاعبو الفريق، للمشاركة، مع فريقهما خلال اللقاء المقبل أمام المقاولون العرب مساء الأحد القادم، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من مسابقة الدورى العام.

وقال «الباز» أن الثنائى شاركا فى تدريبات الفريق أمس وأصبح جاهزان للمشاركة مع الدراويش فى لقاء المقاولون العرب والمقرر له الأحد القادم.

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ويذكر أن اللاعبان خاضا تدريبات تأهيلية عقب المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى بعد أن تعرضا للإجهاد.