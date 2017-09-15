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«كهربا» يقود هجوم الاتحاد أمام الفيصلي فى الدوري السعودي

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«كهربا» يقود هجوم الاتحاد أمام الفيصلي فى الدوري السعودي «كهربا» يقود هجوم الاتحاد أمام الفيصلي فى الدوري السعودي

التحرير

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أعلن فريق الاتحاد السعودي المحترف فى صفوفه الدولي المصرى محمود عبد المنعم «كهربا»، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة الفيصلي بعد قليل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر الدورى السعودى.

وجاء المصرى محمود عبد المنعم «كهربا» أساسيًا فى تشكيلة الاتحاد ليقود فريقة من بداية اللقاء أمام الفيصلى.

وجاءت تشكيلة الإتحاد على النحو الثالث:

فى حراسة المرمى : فواز القرنى

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خط الدفاع : طارق عبد الله - بدر النخلي - ياسين حمزة - عدنان فلاتة

خط الوسط : خالد السميري - كارلوس - فهد الأنصاري

فى الهجوم : فهد المولد - أحمد العكايشي - «كهربا»

الإتحاد السعودى

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التحرير

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