الخارجية الروسية: التدخل في شئون ميانمار يٌعمق النزاع الطائفي

موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن محاولات بعض الجهات التدخل في شئون ميانمار بذريعة حماية "مسلمي الروهينجا" هناك، مضرّة ، وستؤدي إلى تعميق النزاع الطائفي في هذا البلد.

وقالت - في مؤتمر صحفي - إن موسكو ترحب بخطوات حكومة ميانمار الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، وإن سلطات ميانمار تساعد على إعادة النازحين إلى ديارهم.

وأعربت زاخاروفا عن أملها في اتخاذ إجراءات مماثلة بحق فئات أخرى من السكان اضطروا لمغادرة بيوتهم بسبب النزاع، مؤكدة دعم موسكو لإقامة الحوار بمشاركة رجال الدين من مختلف الديانات.

وأكدت المتحدثة تأييدها للبيان المشترك للمنظمات الممثلة لمسلمي ميانمار الذي أدان الهجمات المسلحة التي تنفذها عناصر متشددة في منطقة راخين (أراكان) وأعرب عن دعمه للحكومة ودعا المسلمين إلى عدم الانزلاق لاستفزاز قوى متطرفة.

يذكر أن حوالي 380 ألفا من الروهينجا هربوا منذ نهاية أغسطس الماضي إلى بنجلاديش المجاورة بعد تصاعد النزاع في راخين بشمال ميانمار.