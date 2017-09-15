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وزير خارجية العراق: كركوك مدينة عراقية ولا تنازل عنها

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية العراق: كركوك مدينة عراقية ولا تنازل عنها

07:22 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

وزير خارجية العراق: كركوك مدينة عراقية ولا تنازل عنها

وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفري

بغداد - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفري، اليوم الجمعة، أن كركوك مدينة عراقيَّة تضم عربا وأكرادا وتركمان ومسيحيين، ولسنا مُستعِدِّين للتنازل عنها، ولا نتنازل عن أيِّ شبر من أيِّ مدينة من مُدُن العراق.

وقال الجعفري - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية: "هناك أعداء كُثر للعراق يُريدون إحداث الوقيعة، وإشاعة حالة الدمار، وتقسيمه، وهناك دوافع قد تأتي على لسان عراقيِّين".

بدروه، طالب الأمين العام لتجمع العشائر العربية في كركوك ثائر البياتي، المركزية وحكومة كركوك المحلية بالتدخل لإعادة ممتلكات عرب كركوك النازحين، وأكد رفضه إجراء الاستفتاء بالمحافظة.

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مصراوي Masrawy

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