وزير خارجية العراق: كركوك مدينة عراقية ولا تنازل عنها

بغداد - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفري، اليوم الجمعة، أن كركوك مدينة عراقيَّة تضم عربا وأكرادا وتركمان ومسيحيين، ولسنا مُستعِدِّين للتنازل عنها، ولا نتنازل عن أيِّ شبر من أيِّ مدينة من مُدُن العراق.

وقال الجعفري - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية: "هناك أعداء كُثر للعراق يُريدون إحداث الوقيعة، وإشاعة حالة الدمار، وتقسيمه، وهناك دوافع قد تأتي على لسان عراقيِّين".

بدروه، طالب الأمين العام لتجمع العشائر العربية في كركوك ثائر البياتي، الحكومة المركزية وحكومة كركوك المحلية بالتدخل لإعادة ممتلكات عرب كركوك النازحين، وأكد رفضه إجراء الاستفتاء بالمحافظة.