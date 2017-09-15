بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح بطولة الجمهورية للشركات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مساء اليوم الجمعة، بطولة الجمهورية للشركات رقم 50، وذلك بصالة مصر الدولية في حي الزهور، بمشاركة أكثر من 22 ألف رياضي يمثلون مختلف الشركات في جميع محافظات الجمهورية.

رحب المحافظ خلال كلمته بالوفود المشاركة في البطولة، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة لإقامة الوفود المشاركة من معيشة وفنادق وقرى سياحية ووسائل تنقل إلى الصالات التي تم تخصيصها لهم، مضيفًا أن جميع أجهزة المحافظة بذلت قصارى جهدها من أجل ذلك العرس الرياضي الكبير.

وأكد المحافظ على أن هناك حالة طوارئ بين جميع الأجهزة التنفيذية من أجل خروج البطولة بشكل مشرف يليق باسم محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن البطولة هذا العام تكتسب أهمية خاصة كونها تعد الاحتفال باليوبيل الذهبي لها ومرور 50 عامًا على تأسيس اتحاد الشركات.

تضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وطابور عرض للمشاركين بالبطولة، وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية والسمسمية بالمحافظة.

شارك بحفل الافتتاح الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد المصري للشركات، واللواء أمجد عبد الفتاح مدير الأمن، والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورؤساء مجالس إدارة الشركات، ورؤساء الأحياء ببورسعيد، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.​