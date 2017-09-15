مقتل 4 أطفال بقصف للحوثيين وقوات صالح في تعز اليمنية

صنعاء - (د ب أ)

قتل أربعة أطفال، اليوم الجمعة، بقصف شنه مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في مدينة تعز، /275 جنوبي العاصمة صنعاء/.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري الموالي للقوات الحكومية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم، إن اربعة أطفال قتلوا بقصف شنته المليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح)، على منطقتي حوض الأشراف وشعب الدبا شرقي المدينة.

وذكر المركز أن " قصف الحوثيين وقوات صالح، تسبب أيضا بجرح عشرة مدنيين"، دون ذكر حجم إصاباتهم.

ولم يتطرق المركز إلى تفاصيل إضافية، دون أن يعلق الحوثيون في وسائل إعلامهم حول الحادثة.

وبشكل متكرر يسقط قتلى أو جرحى من المدنيين بقصف عشوائي يشنه الحوثيون وقوات صالح على عدة أحياء في مدينة تعز، الواقعة معظمها تحت سلطة القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، فيما تشهد بعض أحيائها اشتباكات متكررة بين الحوثيين وقوات هادي.