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ترامب: يجب قطع الإنترنت لتجنب الهجمات الإرهابية

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مصراوي Masrawy

: يجب قطع الإنترنت لتجنب الهجمات الإرهابية

07:17 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ترامب: يجب قطع الإنترنت لتجنب الهجمات الإرهابية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


لندن - (أ ش أ):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة قطع الإنترنت بغية تجنب المزيد من الهجمات الإرهابية، معتبرا الإنترنت "أداة" يجندها الإرهابيون لخدمتهم.

جاء ذلك في تعليق ترامب على حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بقطار مترو الأنفاق جنوب غربي لندن، اليوم الجمعة، وكتب ترامب في تغريدة له على موقع (تويتر): "يجب التعامل مع الإرهابيين بصورة أكثر شدة. الإنترنت هو أداة التجنيد الرئيسية التي يستخدمونها ويجب قطعه واستخدامه بشكل ما أفضل".

تأتي التغريدة بعد رسالة أخرى قال ترامب فيها إن المهاجم معروف لدى الشرطة البريطانية، على الرغم من أن شرطة (سكوتلانديارد) لم تقل ذلك، وكتب ترامب: "هؤلاء أشخاص مرضى مخبولون كانوا تحت مرأى ومسمع من شرطة سكوتلاند يارد".

وليست هذه هي المرة الاولى التي يطالب فيها ترامب بقطع الإنترنت بسبب الإرهاب، ففي ديسمبر الماضي، أكد أنه سيطالب الملياردير بيل جيتس بوقف الإنترنت حتى لا يستخدمه تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال ترامب: "علينا أن نتحدث معهم، وربما في مناطق محددة، لإغلاق الإنترنت بطريقة ما. "سيقول أشخاص أين حرية التعبير، فهؤلاء أشخاص أغبياء"، وبعد أسبوع من هذه التصريحات، نشر ترامب مزيدا من التفاصيل حول خطته؛ حيث لفت إلى أنه سيكلّف أشخاصا باختراق الإنترنت وقطعها عن الأجزاء التي يُستخدم فيها لصالح المتطرفين.

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