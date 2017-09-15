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برلمان كردستان يوصي بإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها

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مصراوي Masrawy

برلمان كردستان يوصي بإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها

07:14 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

برلمان كردستان يوصي بإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها

برلمان إقليم كردستان

بغداد - (أ ش أ):
عقد برلمان إقليم كردستان، الجمعة، أول جلسة له بعد عامين من تعطيله لبحث موضوع استفتاء الإقليم والرد على قرار مجلس النواب العراقي.

وأقر البرلمان الكردستاني خلال جلسته بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق في 25 سبتمبر الجاري، حيث كلف المفوضية بإجراء الاستفتاء في الإقليم والمناطق المتنازع عليها.

وصوت مجلس النواب العراقي - في وقت سابق - على رفض استفتاء كردستان، وإلزام رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير لحفظ وحدة العراق، فيما انسحب النواب الكرد من قاعة البرلمان بعد التصويت.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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