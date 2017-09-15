بدء جلسة برلمان كردستان لمناقشة الاستفتاء بغياب "الجماعة الإسلامية "

اربيل (العراق) - (د ب أ)

بدأت وقائع جلسة برلمان اقليم كردستان مساء اليوم الجمعة لمناقشة موضوع الاستفتاء والانفصال في ظل غياب كتلة التغيير والجماعة الاسلامية.

وهذه هي جلسته الأولى بعد توقف دام حوالي سنتين.

ومن المقرر أن يجرى استفتاء على استقلال الإقليم عن العراق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

كان البرلمان العراقي قد أعلن، في تصويت بأغلبية اعضائه يوم الثلاثاء الماضي ، رفضه لإجراء الاستفتاء.

ويثير اجراء الاستفتاء حفيظة كل من تركيا وإيران خشية ان يشجع ذلك المكونات الكردية في الدولتين على السير على نهج اقليم كردستان.