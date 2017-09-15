انتحار مسن هربًا من افتضاح علاقة آثمة بزوجة الابن
انتحار مسن هربًا من افتضاح علاقة آثمة بزوجة الابن
07:17 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أقدم مسن في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية على الانتحار بعد أن هددته زوجته بفضح علاقته غير الشرعية بزوجة ابنه.
تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق، إخطارًا من الرائد محمد عبد الله، رئيس مباحث قسم الخصوص، بانتحار مسن داخل مسكنه، وانتقال النقيب أحمد عبد الجليل معاون المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المذكور أطلق النار على نفسه مستخدمًا "فرد خرطوش" كان بحوزته، بعد اكتشاف زوجته علاقته الآثمة بزوجة ابنه، والتي دامت منذ 4 سنوات.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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