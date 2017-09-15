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انتحار مسن هربًا من افتضاح علاقة آثمة بزوجة الابن

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مصراوي Masrawy

انتحار مسن هربًا من افتضاح علاقة آثمة بزوجة الابن

07:17 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

انتحار مسن هربًا من افتضاح علاقة آثمة بزوجة الابن

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:
أقدم مسن في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية على الانتحار بعد أن هددته زوجته بفضح علاقته غير الشرعية بزوجة ابنه.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق، إخطارًا من الرائد محمد عبد الله، رئيس مباحث قسم الخصوص، بانتحار مسن داخل مسكنه، وانتقال النقيب أحمد عبد الجليل معاون المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المذكور أطلق النار على نفسه مستخدمًا "فرد خرطوش" كان بحوزته، بعد اكتشاف زوجته علاقته الآثمة بزوجة ابنه، والتي دامت منذ 4 سنوات.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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