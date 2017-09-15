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بالصور- جامعة القاهرة تتجمل لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور- جامعة القاهرة تتجمل لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد

07:15 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يوزعان 8 أطنان لحوم على المواطنين الأكثر احتياجًا

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وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يوزعان 8 أطنان لحوم على المواطنين الأكثر

كتب- محمد قاسم:

أنهت جامعة القاهرة، جميع الاستعدادات لاستقبال طلابها في العام الجامعى الجديد الذي يبدأ غدًا السبت.

وذكرت الجامعة أنه سيقام حفل استقبال أمام القبة غدًا السبت، للطلاب الجدد، حيث يشارك الطلاب القدامى في استقبالهم، كما تنظم مجموعة من الأنشطة الطلابية، الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية بساحة الحرم الجامعي.

وشهد الحرم الجامعي، الجمعة، أعمال نظافة وتجميل استعدادًا لاستقبال الطلاب غدًا مع بدء عام جامعي جديد.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بجولة بجامعة القاهرة للاطلاع على سير الاستعدادات للعام الجامعى الجديد.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة استعدت للعام الجامعى الجديد، الذي سيشهد تطويرًا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة بين الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تستهدف تنمية مهاراتهم.

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