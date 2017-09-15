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بعد انقطاع الخدمة عن مدينة بأكملها.. بدء إصلاح خط مياه رئيسي بأسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

بعد انقطاع الخدمة عن مدينة بأكملها.. بدء إصلاح خط مياه رئيسي بأسيوط (صور)

07:06 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:
بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح كسر تعرض له خط مياه رئيسي يخدم مدينة أبو تيج، فيما وصل المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة المياه، إلى موقع العمل الخاص في عمليات إصلاح الكسر.

وتعرض خط المياه في المنطقة المذكورة بالأمس للكسر عن طريق الخطأ بسبب أثناء أعمال تطهير ترع أجراها حفار للهئية القومية للري، ما تسبب في قطع المياه عن مدينة أبوتيج بأكملها.

ويقع الخط المذكور داخل الطريق الصحراوي (أسيوط - سوهاج)، الأمر الذي أدى لصعوبة في التحكم في كميات المياه الهائلة المتدفقة منه، واستنفرت معه شركة المياه جميع فرقها للسيطرة على الموقف.

وشوهد العشرات من سكان المدينة وهم يحملون الأواني والعبوات البلاستيكية للحصول على مياه الشرب من السيارات التي وفرتها الشركة في المناطق الرئيسية بمدينة أبوتيج.

وقال رئيس شركة المياه إن الشركة دفعت سيارات المياه لجميع المناطق المتأثرة لتغطية احتياجات المواطنين ولحين الانتهاء من الإصلاح، وأشار إلى أنه جاري كسح المياه ومن بعدها تتم عملية الإصلاح بشكل سريع لإعادة الخدمة إلى المدينة.

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