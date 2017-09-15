تشميع محطة وقود بشبرا الخيمة لخطورتها على السكان
تشميع محطة وقود بشبرا الخيمة لخطورتها على السكان
07:02 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
قرر الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، تشميع محطة وقود "أبو. س" في منطقة المنشية، لخطورتها على السكان، بسبب وجودها داخل الكتلة السكنية، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وقال رئيس المدينة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن قرار غلق المحطة جاء بسبب شكاوى الأهالي لحين تطويرها بمواصفات قياسية، بما يضمن سلامة المواطنين والمنازل المجاورة والعاملين بها.
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