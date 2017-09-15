أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تشميع محطة وقود بشبرا الخيمة لخطورتها على السكان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تشميع محطة وقود بشبرا الخيمة لخطورتها على السكان

07:02 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

تشميع محطة وقود بشبرا الخيمة لخطورتها على السكان

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:
قرر الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، تشميع محطة وقود "أبو. س" في منطقة المنشية، لخطورتها على السكان، بسبب وجودها داخل الكتلة السكنية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال رئيس المدينة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن قرار غلق المحطة جاء بسبب شكاوى الأهالي لحين تطويرها بمواصفات قياسية، بما يضمن سلامة المواطنين والمنازل المجاورة والعاملين بها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. بدء إصلاح كوبري المشاة بمنطقة الشرقاوية في شبرا الخيمة

    أخبار

  • ضبط صاحب مصنع ملابس دون تراخيص بشبرا الخيمة

    أخبار

  • غدا.. افتتاح مستشفى "أبو المنجا" المركزي بشبرا الخيمة

    أخبار

  • بالصور.. الإهمال يسيطر على قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة

    أخبار

إعلان

a691fc943a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"