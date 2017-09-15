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ضبط حارس عقار في بورسعيد بحوزته أقراصًا مخدرة

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مصراوي Masrawy

ضبط حارس عقار في بورسعيد بحوزته أقراصًا مخدرة

07:00 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ضبط حارس عقار في بورسعيد بحوزته أقراصًا مخدرة

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقت مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، القبض على حارس عقار بحوزته كمية من أقراص تامول وترامادول بقصد الاتجار.

تلقى الرائد محمد شتا، رئيس مباحث قسم بورفؤاد أول، معلومات عن المدعو "محمد. و. م"، حارس عقار، يتاجر في الأقراص المخدرة.

وباتخاذ الإجراءات اللازمة تم ضبط المذكور وبحوزته 77 قرصًا من عقار "تامول"، و27 قرصًا من "ترامادول"، ومبلغ 1210 جنيه حصيلة الاتجار، وهاتف نقال لتلقي الاتصالات عليه من المتعاطين.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر رقم ٢٣٤٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات بورفؤاد أول، وجاري العرض على النيابة.

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