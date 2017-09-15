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مصادر دبلوماسية: مصر لم تفرض أي إجراءات جديدة على دخول القطريين إلى أراضيها​

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مصراوي Masrawy

مصادر دبلوماسية: لم تفرض أي إجراءات جديدة على دخول القطريين إلى أراضيها​

06:59 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

مصادر دبلوماسية: مصر لم تفرض أي إجراءات جديدة على دخول القطريين إلى أراضيها​

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر دبلوماسية بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، إن السلطات المصرية لم تفرض أي إجراءات جديدة بشأن دخول القطريين، وذلك ردًا علي ما ذكرته الخارجية القطرية في بيان لها اليوم بتحذير مواطنيها من السفر إلى مصر، وأن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الإجراءات المتبعة بشأن المواطنين القطريين، هو فرض تأشيرة دخول مسبقة إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل، واستثناء القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة، وذلك بعد قرار أجهزة الدولة المعنية بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر يوليو الماضي.

وكانت وزارة الخارجية القطرية حذرت مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الأزمة الجارية بين قطر من جهة ومصر والمملكة العربية والإمارات والبحرين من جهة آخرى.

وقالت الخارجية القطرية على موقعها، إن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية تحذر المواطنين القطريين من السفر إلى مصر، مضيفًا أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر.

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