طائرة بدون طيار يشتبه بأنها أمريكية تستهدف مسلحين باكستانيين

إسلام أباد - (د ب أ)

قال مسؤول باكستاني اليوم الجمعة إن طائرة يشتبه بأنها أمريكية بدون طيار قد استهدفت منزلا يستخدمه مسلحون ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في شمال غربى البلاد.

وأطلقت الطائرة بدون طيار صاروخين على المنزل المستخدم من جانب شبكة حقاني في منطقة " كورام ايجنسي " القبلية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي على الحدود مع أفغانستان، وذلك حسبما ذكر بصير خان وزير وهو مسؤول إداري كبير في المنطقة.

وقال وزير إن شخصا أصيب في الهجوم.

وتأتي الضربة النادرة من الطائرة بدون طيار في باكستان بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة جديدة في أفغانستان ومنطقة جنوب آسيا الأوسع وتم فيها تنبيه إسلام أباد.

وفي خطبته عن تلك السياسة، نبه ترامب باكستان بأنها توفر ملاذا آمنا لجماعات إرهابية، وهو ما نفاه ورفضه القادة السياسيون والعسكريون في باكستان.

وتتسم العلاقات بين واشنطن وإسلام أباد بالفتور في السنوات القليلة الماضية وسط جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب على طول الحدود الأفغانية الباكستانية والغارة الأمريكية السرية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

واصبحت الهجمات بطائرات أمريكية بدون طيار نادرة الحدوث خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت العملية الكبيرة الأخيرة لتلك الطائرات في باكستان، هي استهداف زعيم طالبان الأفغاني الملا اختر منصور في عام 2016.