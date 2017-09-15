بعد خلاف الـ "فيسبوك".. محافظ المنيا يتفقد الحالة الأمنية بقرية طوة (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

أجرى محافظ المنيا عصام البديوي، اليوم الجمعة، جولة بقرية الشيخ نجيم التابعة لقرية طوه بمركز المنيا، حيث تفقدا الحالة الأمنية بالقرية، التي شهدت مشاجرة طفيفة بين شباب مسلم ومسيحي، بسبب منشورات على "فيسبوك".

رافق المحافظ خلال جولته مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف، وعدد من نواب البرلمان ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمدة القرية.

كما التقى المحافظ أهالى القرية، وشدد على ضرورة أن يقفوا يدًا واحدة، فيما أكدوا من جانبهم على أنه لن يفرقهم أو يعكر صفوهم أى شيئ.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف، واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، أدا صلاة الجمعة في القرية، وعقدا لقاءات بالقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ورموز العائلات لحثهم على التعاون فيما بينهم، ونبذ أي خلافات بين الأهالي، وعدم السماح لبعض المغرضين بإثارة الفتن والضغائن.​