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التوصل إلى اتفاق حول تعديل قانون رئاسة إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

التوصل إلى اتفاق حول تعديل قانون رئاسة إقليم كردستان

06:46 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

التوصل إلى اتفاق حول تعديل قانون رئاسة إقليم كردستان

برلمان كردستان

أربيل (العراق) - (د ب أ)

أعلنت كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان كردستان اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق حول تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان ونظام الادخار للرواتب.

وقال النائب أبو بكر هلدني عضو كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان كردستان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن "الكتل الكردستانية اتفقت على تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان وإنهاء نظام الادخار الحكومي لرواتب الموظفين".

واضاف ان "بغداد اتخذت اجراءات سياسية بحق اقليم كردستان" داعيا إلى وحدة الصف والكلمة إزاء التحديات، مشيرا إلى أن برلمان كردستان يواصل نضاله المدني لتحقيق أماني شعب كردستان.

يشار إلى أن مسألة تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان ونظام الادخار الحكومي لرواتب موظفي الاقليم من بين مسائل عديدة علقت عمل البرلمان لمدة سنتين.

يذكر أن مجلس وزراء إقليم كردستان قرر في 3 فبراير العام الماضى تطبيق نظام الادخار الحكومي بخصم ما نسبته 15% إلى 75% من المرتب.

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