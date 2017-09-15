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ضبط سيدة تتاجر في الحشيش بمساعدة نجلها بالغربية

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مصراوي Masrawy

ضبط سيدة تتاجر في الحشيش بمساعدة نجلها بالغربية

06:50 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ضبط سيدة تتاجر في الحشيش بمساعدة نجلها بالغربية

المتهمين

كتب - علاء عمران :

ألقى ضباط مباحث الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية، اليوم الجمعة، القبض على "عائلة الكيف" للإتجار في الحشيش، تديرها ربة منزل وابنها بمركز طنطا.

وردت معلومات لضباط مباحث طنطا أن "عائشة ك."، ربة منزل سبق اتهامها في 3 قضايا، ونجلها "محمد ر."ن يتاجران في المواد المخدرة.

وأمر اللواء جمال عبد الباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام،بضبط المتهمين في حالة تلبس، وتبين أن الأم تتولى عملية البيع، ويتولى نجلها الحراسة.

أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 55 قطعة حشيش وزنت 250 جراما، وطبنجة، 1650 جنيها، وهاتف محمول، وأحالهما اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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