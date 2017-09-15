ضبط سيدة تتاجر في الحشيش بمساعدة نجلها بالغربية

كتب - علاء عمران :

ألقى ضباط مباحث الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية، اليوم الجمعة، القبض على "عائلة الكيف" للإتجار في الحشيش، تديرها ربة منزل وابنها بمركز طنطا.

وردت معلومات لضباط مباحث طنطا أن "عائشة ك."، ربة منزل سبق اتهامها في 3 قضايا، ونجلها "محمد ر."ن يتاجران في المواد المخدرة.

وأمر اللواء جمال عبد الباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام،بضبط المتهمين في حالة تلبس، وتبين أن الأم تتولى عملية البيع، ويتولى نجلها الحراسة.

أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 55 قطعة حشيش وزنت 250 جراما، وطبنجة، 1650 جنيها، وهاتف محمول، وأحالهما اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إلى النيابة العامة للتحقيق.