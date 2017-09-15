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عبدالفتاح يرفض الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري

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عبدالفتاح يرفض الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري عبدالفتاح يرفض الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الدوري

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على رفضه فكرة الاستعانة بحكام أجانب، في مباريات الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة.

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وشدد عصام عبدالفتاح، على أن فكرة الاستعانة بحكام أجانب، ستؤثر بشكل سلبي للغاية على الحكام المصريين نفسيًا ومعنويًا، وهو ما يهدد بالقضاء عليهم في الفترة المقبلة، لذلك لابد من تدعيمهم بدلًا من إبعادهم عن إدارة المباريات.

وطالب رئيس لجنة الحكام، من اتحاد الكرة، بضرورة حماية الحكام في الفترة المقبلة، من انتقادات مسئولو الأندية، مؤكدًا على ضرورة الاستعانة بقوانين صارمة ورادعة ضد مسئولو الأندية في حالة هجومهم على الحكام. 

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التحرير

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