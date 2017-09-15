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مدير أمن الإسكندرية: جاهزون للقاء الأهلي والترجي.. وسأتواجد بنفسي

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مدير أمن الإسكندرية: جاهزون للقاء الأهلي والترجي.. وسأتواجد بنفسي مدير أمن الإسكندرية: جاهزون للقاء الأهلي والترجي.. وسأتواجد بنفسي

التحرير

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أكد اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، على جاهزية قوات الأمن لتأمين اللقاء المرتقب، غدا السبت، بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، ضمن لقاءات نصف النهائي بدوري رابطة الأبطال الإفريقية، على ملعب استاد برج العرب.

وقال النمر، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه تم وضع الترتيبات النهائية لتأمين المباراة، المقرر إقامتها بحضور جماهيري يصل إلى 20 ألف متفرج، مشيرا إلى أن المباراة سيتم تأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة وشركة فالكون، وذلك بعد الترتيب مع الجهات المعنية بين قيادات المنطقة الشمالية العسكرية، قيادات مديرية الأمن، الأجهزة الأمنية، ممثلي اتحاد الكرة، والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أنه سيتم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، إضافة إلى رفع شرطة المرافق كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة.

وأضاف مدير أمن الإسكندرية أنه كلف إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملي التذاكر، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل و محيطه الخارجي.

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وأوضح مدير الأمن أن الخطة شملت وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف و دوريات متحركة، بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات مع سرعة التعامل معها.

وتابع أنه سيتم نشر الأقوال الأمنية المتحركة، المكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة، للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن، مع التشديد على ألا يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملي الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول وفقا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجي وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية، ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة، مشيرا إلى أنه سيتواجد للإشراف على خطة التأمين.

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التحرير

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