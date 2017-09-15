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محافظ المنيا يزور «طوة» بعد إخماد فتنة طائفية بسبب «فيسبوك» (صور)

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تفقد عصام البديوي محافظ المنيا، واللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، اليوم الجمعة، قرية طوة التابعة للوحدة المحلية لطوخ الخيل بمركز المنيا، حيث تابع المحافظ ومدير الأمن استقرار الحالة العامة في القرية.

رافق المحافظ في جولته عدد من نواب البرلمان ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمدة القرية، واطمأن على استقرار الحالة الأمنية، كما التقى أهالي القرية، الذين أكدوا أنهم يد واحدة، ولن يفرقهم أو يعكر صفوهم شيء.

وقال البديوي، إن ستظل يدًا واحدة، ولن يفرقها أحد، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا هدفها زعزعة أمن واستقرار الوطن.

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كانت سلطات الأمن في محافظة المنيا، قد أخمدت وقوع بوادر فتنة طائفية داخل قرية طوة التابعة لمركز المنيا، ونجحت في عقد جلسة صلح بين مسلمي وأقباط القرية، بعد وقوع مشاجرة بينهما، بسبب نشر صور مسيئة لمشايخ ورجال الدعوة الإسلامية على صفحات موقع "فيسبوك".

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