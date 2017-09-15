حقيقة وجود عبارة «القدس عاصمة إسرائيل» في منهج الإعدادية

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نفت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، ما أثير على حول ورود عبارة "القدس عاصمة إسرائيل"، بكتاب التربية الوطنية بالصف الثالث الإعدادى.

وقال أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله غير صحيح، وليس له أساس من الصحة، حيث إنه لا يوجد كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي، وأن التربية الوطنية ضمن منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي ولا يوجد كتاب منفصل لها.

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وأضاف خيرى أنه بالبحث تبين أن ما تم نشره خاص بكتاب يدرس بفلسطين، وليس للمناهج المصرية أى شأن به.