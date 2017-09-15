أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«أسامة ورعد» أجمل الخيول بمهرجان الشرقية.. و«مزيونة» بطلة الأبطال (صور)

Google+ Print
«أسامة ورعد» أجمل الخيول بمهرجان الشرقية.. و«مزيونة» بطلة الأبطال (صور) «أسامة ورعد» أجمل الخيول بمهرجان الشرقية.. و«مزيونة» بطلة الأبطال (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الخيول العربية الـ22، المقام بأرض «الفروسية»، بمدينة بلبيس في الشرقية، النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة جمال ذكور الخيول العربية المسجلة.

وفاز الفرس «أسامة الجابري» من مزرعة «A R» بالمركز الأول في المجموعة الأولى تحت سن سنة، بينما جاء الفرس «ناجي لارا» من مزرعة «محمد غريب» في المركز الثاني، و«رمسيس عادل» من مزرعة «يوسف» بالمركز الثالث، و«تيتو» من مزرعة «A R» بالمركز الرابع، و«سفيان» من مزرعة «الرحمن» في المركز الخامس.

كما فاز الفرس «رعد» من مزرعة «خديجة» بالمركز الأول في المجموعة الثانية تحت سن سنتين «أ»، بينما جاء الفرس «محاكمة الأكبر» من مزرعة «سبحة» بالمركز الثاني، و«شامل» من مزرعة «الفريدة» بالمركز الثالث، و«بدوي» من مزرعة «الفريدة» في المركز الرابع.

20170915121

وشهدت المجموعة الثالثة، تحت سن سنتين «ب» فوز الفرس «مُهيب» من مزرعة «مصراتة» بالمركز الأول، والفرس «هزاع الريان» من مزرعة «الهرميل» بالمركز الثاني، و«برنس» من مزرعة «البحراوي» بالمركز الثالث، و«سنان الوافي» من مزرعة «الدعدع» في المركز الرابع.

كما فاز الفرس «خير الفهيم» من مزرعة «خالد أبو النجا» بالمركز الأول في المجموعة الرابعة، تحت سن 3 سنوات، وجاء الفرس «حسان البيداء» من مزرعة «كندة» في المركز الثاني، و«كريم ليليان البستاني» من مزرعة «سالم فخري سالم» ثالثا، و«أنور الأمين» من مزرعة «الدعدع» رابعا.

شاهد أيضا

وحسم الفرس «أصيل الشروق» من مزرعة «البحراوي» منافسات المجموعة الخامسة، تحت سن 4 سنوات، بينما جاء الفرس «مروان كريازي» من مزرعة «سعيد زيتون» في المركز الثاني، وفي منافسات المجموعة السادسة، تحت سن 5 سنوات، فاز الفرس «برهان» من مزرعة «الفريدة» في المركز الأول، و«غالي بلال» من مزرعة «سما رؤوف» في المركز الثاني.

20170915123

وفي المجموعة السابعة، ذات الأعمار غير المحدودة، فاز الفرس «صهيب» من مزرعة «الفريدة» بالمركز الأول، والفرس «مِشعل نور الصباح» من مزرعة «نورا» بالمركز الثاني، و«زاهر كريم» بالمركز الثالث، و«إيفر سنان» من مزرعة «نورا» بالمركز الرابع.

وتوجت المهرة «مزيونة» من مزرعة «الفريدة» بطلة لأبطال المهارة إناث تحت سن 3 سنوات، بينما توجت الفرسة «الأميرة الراقصة» من مزرعة «الهرميل» بطلة أبطال الفرسات.

وحسم الحصان «أسامة الجابري» من مزرعة «A R Stud» مسابقة بطل أبطال مهارة الذكور تحت 3 سنوات، بينما فاز الحصان «صُهيب» من مزرعة «الفريدة» بمسابقة بطل أبطال مهارة الذكور من 4 إلى 5 سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي