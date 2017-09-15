«أسامة ورعد» أجمل الخيول بمهرجان الشرقية.. و«مزيونة» بطلة الأبطال (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الخيول العربية الـ22، المقام بأرض «الفروسية»، بمدينة بلبيس في الشرقية، النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة جمال ذكور الخيول العربية المسجلة.

وفاز الفرس «أسامة الجابري» من مزرعة «A R» بالمركز الأول في المجموعة الأولى تحت سن سنة، بينما جاء الفرس «ناجي لارا» من مزرعة «محمد غريب» في المركز الثاني، و«رمسيس عادل» من مزرعة «يوسف» بالمركز الثالث، و«تيتو» من مزرعة «A R» بالمركز الرابع، و«سفيان» من مزرعة «الرحمن» في المركز الخامس.

كما فاز الفرس «رعد» من مزرعة «خديجة» بالمركز الأول في المجموعة الثانية تحت سن سنتين «أ»، بينما جاء الفرس «محاكمة الأكبر» من مزرعة «سبحة» بالمركز الثاني، و«شامل» من مزرعة «الفريدة» بالمركز الثالث، و«بدوي» من مزرعة «الفريدة» في المركز الرابع.

وشهدت المجموعة الثالثة، تحت سن سنتين «ب» فوز الفرس «مُهيب» من مزرعة «مصراتة» بالمركز الأول، والفرس «هزاع الريان» من مزرعة «الهرميل» بالمركز الثاني، و«برنس» من مزرعة «البحراوي» بالمركز الثالث، و«سنان الوافي» من مزرعة «الدعدع» في المركز الرابع.

كما فاز الفرس «خير الفهيم» من مزرعة «خالد أبو النجا» بالمركز الأول في المجموعة الرابعة، تحت سن 3 سنوات، وجاء الفرس «حسان البيداء» من مزرعة «كندة» في المركز الثاني، و«كريم ليليان البستاني» من مزرعة «سالم فخري سالم» ثالثا، و«أنور الأمين» من مزرعة «الدعدع» رابعا.

شاهد أيضا

وحسم الفرس «أصيل الشروق» من مزرعة «البحراوي» منافسات المجموعة الخامسة، تحت سن 4 سنوات، بينما جاء الفرس «مروان كريازي» من مزرعة «سعيد زيتون» في المركز الثاني، وفي منافسات المجموعة السادسة، تحت سن 5 سنوات، فاز الفرس «برهان» من مزرعة «الفريدة» في المركز الأول، و«غالي بلال» من مزرعة «سما رؤوف» في المركز الثاني.

وفي المجموعة السابعة، ذات الأعمار غير المحدودة، فاز الفرس «صهيب» من مزرعة «الفريدة» بالمركز الأول، والفرس «مِشعل نور الصباح» من مزرعة «نورا» بالمركز الثاني، و«زاهر كريم» بالمركز الثالث، و«إيفر سنان» من مزرعة «نورا» بالمركز الرابع.

وتوجت المهرة «مزيونة» من مزرعة «الفريدة» بطلة لأبطال المهارة إناث تحت سن 3 سنوات، بينما توجت الفرسة «الأميرة الراقصة» من مزرعة «الهرميل» بطلة أبطال الفرسات.

وحسم الحصان «أسامة الجابري» من مزرعة «A R Stud» مسابقة بطل أبطال مهارة الذكور تحت 3 سنوات، بينما فاز الحصان «صُهيب» من مزرعة «الفريدة» بمسابقة بطل أبطال مهارة الذكور من 4 إلى 5 سنوات.