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إصابة جنود أجانب في هجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

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مصراوي Masrawy

إصابة جنود أجانب في هجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

06:23 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

إصابة جنود أجانب في هجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

ارشيفية

كابول - (د ب أ)

أصيب عدد من جنود القوات الأجنبية بعدما استهدف انتحاري قافلة لهم في إقليم قندهار بجنوبي أفغانستان بعد ظهر اليوم الجمعة، حسبما أكد بيان من مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاء في البيان أن الجنود أصيبوا بجروح بعدما "استهدفت عبوة ناسفة بدائية الصنع ، زرعت في مركبة ، دوريتهم في قندهار".

وأضاف البيان أن الجنود "تم نقلهم إلى مستشفى ميداني في قندهار لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال المكتب الإعلامي لمحافظ قندهار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المهاجم كان يقود عربة فان صغيرة محملة بمتفجرات، مضيفا أن "الجنود المصابين هم من الرومانيين".

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر إن الحركة مسؤولة عن الهجوم وأن سبعة من عناصر القوات الأجنبية قتلوا.

وفي الثالث من أغسطس الماضي، استهدف هجوم انتحاري قافلة للناتو في حي قره باخ في العاصمة كابول ما أسفر عن مقتل جندي من الحلف وثلاثة مدنيين.

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