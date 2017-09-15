«تخلى عن وظيفته وفكّر في الانتحار».. محطات فارقة في حياة «تامر حبيب»

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كاتب محترف يبحث دائمًا عن الجانب الإنساني في كل شخصية يكتب عنها، فأصبح يستيطع العزف على أوتار تلك الشخصيات المركبة، فأنتج العديد من الأعمال، التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الجمهور، لعل أبرزها "سهر الليالي، عن العشق والهوي"، وحب البنات"، وفي الدراما "جراند أوتيل، وحلاوة الدنيا"، هو السيناريست المعروف تامر حبيب.

لم يكن الطريق مفروشًا بالورود، وهناك العديد من المحطات الفارقة في حياة السيناريست تامر حبيب، نرصدها خلال التقرير التالي..

الانتحار

خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، كشف السيناريست تامر حبيب عن فترة وصل يأسه فيها لتفكيره في الانتحار، خاصة بعدما سيطرت عليه حالة من الحزن والرفض لحياته وعدم الاقتناع بأي شيء كان يفعله، وفكر بعد تلك الفترة في الالتحاق بمعهد السينما، وعرف وقتها أن آخر سن للالتحاق بالمعهد هو 26، وكانت سنة وقتها، فشعر بأن الله استجاب له، وأعطاه إشارة ليكمل طريقه في السينما، ويتخلى عن عمله كمحاسب لعدم شعوره بالسعادة فيه.

وأوضح خلال لقائه، أن حياته تغيرت تمامًا بعد قبوله في معهد السينما، وفتحت له مجالات للعمل، وتفوّق في الدراسة أيضًا بالمعهد.

أزمةة صورة

حالة من الجدل أثيرت حوله بعد تداول صورة له وهو يقبل النجمة شريهان، وعبر وقتها "حبيب" عن استيائه من بعض المواقع الإلكترونية، بسبب نشر صورة له مع النجمة الكبيرة شريهان، وهو يحتضنها ويقبلها، مشيرًا إلى أن حسابه على موقع "فيسبوك" خاص له فقط ولأصدقائه.

وعلق حبيب، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، "نما إلى علمي أن صورتي مع الست شريهان البديعة اللي حاططها هنا وعلى حسابي الخاص، وأكرر الخاص، وأؤكد الخاص، قد تم نشرها على أحد أو بعض المواقع اللي أصلا مش من حقهم ولا أنا حابب ولا سامحلهم أنهم ينشروها، ورأيي أن ده تصرف غير مهني ولا لطيف، ولا أنا قابله، بس طبعا أنا بقرأ في سورة عبس".

وأضاف حبيب: "اللي يفرس ويشل بقى إنه كمان فيه ناس شتمتني واستاءوا واعتبروني زنديق وخادش للحياء وداعر، لأني حاضن نجمة أحلامنا كلنا وببوسها وأنا في قمة السعادة، عشان دي شريهان الحلم يا عيانين، يا حشريين، يا أصحاب الأدمغة المريضة، عموما، موتوا بغيظكم، بلا قرف".

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علاقة «شيريهان» بعدم التحاقه بالجامعة الأمريكية

روى حبيب، كواليس عدم التحاقه الجامعة الأمريكية، خلال أحد لقاءاته التليفزيوية بسبب الفناة الاستعراضية "شريهان"، قائلا: "قبل يوم الامتحان في الجامعة ذهبت لمشاهدة مسرحية علشان خاطر عيونك، التي شاهدتها أكثر من 12 مرة قبل ذلك، وصممت على رؤية شيريهان".

وتابع أنه فوجئ بالفنان فاروق الفيشاوي يزورها في غرفتها بالمسرح مع المنتصر بالله، ووجد شباكا يطل على غرفتها، وتابع اللقاء منه إلى الساعة الخامسة والنصف صباحًا، فذهب لبيته ونام ولم يذهب للامتحان.

«التمثيل»

لم يكتفِ "حبيب" بكتابة السيناريوهات فقط، لكنه خاض تجربة المشاركة في العديد من الأعمال الدرامية، ويقول عن تلك التجربة: "أنا أحب التمثيل جدًا، وأحب الممثل عندما أكتب الشخصية، وأعيشها بكل كياني، لكن في الوقت نفسه أعشق الكتابة، ولا أسمح لأي شيء آخر أن يأخذني منها، ومسألة التمثيل بدأت معي في شكل إنقاذ موقف من خلال أعمال كتبتها مثل ظهوري في (خاص جدا ونكدب لو قلنا ما بنحبش)، أما دور الرائع الراحل صلاح جاهين في (السندريلا) ترددت طويلا في قبوله، لأنه كان أول دور يعرض عليّ كممثل بعيدا عن أعمالي، لكن المخرج الكبير سمير سيف أقنعني فقبلت الدور وقدمته، والحمد لله قالوا إنه كان جيدا، لكن مسألة التفرغ للتمثيل، لن يحدث".

«المرض غير حياتي»

تعرض لوعكة صحية وتدهورت حالته إثر إجرائه عملية الغضروف ودخل في غيبوبة بسببها، لكنه سرعان ما تعافى منها ويقول عن فترة مرضه: "تعلمت الكثير خلال فترة مرضي، منها أن الإنسان كثيرا ما يظن أن المرض بعيد عنه، لكنه على العكس أقرب ما يكون، وعرفت أن هناك عادات سيئة كنت أتبعها في الطعام والنوم والتدخين، فكل هذه الأشياء تغيرت تماما في حياتي، لكن من أكثر النعم التي اكتشفتها طيلة فترة مرضى أن حب الناس هو أهم شيء، فغرفتي لم تخل من الزيارات سواء داخل الوسط الفني أو من خارجه، فحب الناس يسهم في اختصار رحلة العلاج بشكل كبير".