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مجري مائي أمريكي يتحول للون الأبيض ..والسبب

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مصراوي Masrawy

مجري مائي أمريكي يتحول للون الأبيض ..والسبب

06:18 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

مجري مائي أمريكي يتحول للون الأبيض ..والسبب

مجري مائي يتحول للون الأبيض

كتبت - نرمين الجلاد:

كشفت سلطات مقاطعة تيبتون بولاية تينيسي الأمريكية عن حدوث ظاهرة غريبة في إحدى القنوات المائية حيث تحول الماء من لونه الطبيعي إلى اللون الأبيض، حسب ما جاء في موقع "سبوتنيك".

وبعد التحقيق في هذه الظاهرة تبين أن السبب في تحول مياه المجرى المائي إلى الأبيض أن كمية كبيرة من الحليب سكبت عن طريق الخطأ من أحد مصانع الألبان في مياه المجرى.

وقال مسؤولو البيئة أن أكثر من 1100 لتر من الحليب سكبت في المجرى المائي من مصنع يدعى "بارك 100 للأغذية"، فيما طمأن المواطنين أن ما حدث لا يشكل خطورة على الصحة.

وتمكنت فرق الطوارئ من إزالة أثار الحليب المسكوب، وتنقية 53 ألف لتر من المياه المختلطة بالحليب.

 وأكد "شيك بال" مدير قسم الطوارئ بمقاطعة تيبتون أن المياه عادت لطبيعتها، ولا يشكل ذلك خطر على صحة الأنسان.

 

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مصراوي Masrawy

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