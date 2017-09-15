باستثمارات 50 مليون جنيه.. المنصورة تستضيف "فرانشيز جيت" غدًا
باستثمارات 50 مليون جنيه.. المنصورة تستضيف "فرانشيز جيت" غدًا
06:20 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
أحمد الشعراوي
الدقهلية - رامي القناوي:
يفتتح محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، غدًا السبت، فعاليات ملتقى "فرانشيز جيت" الأول بمحافظات مصر، في مدينة المنصورة، وذلك بمشاركة 40 من شركات العلامات التجارية في ثلاث مجالات رئيسية هي التجزئة، والمطاعم، والخدمات، باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه.
أوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن اختيار المنصورة كأول محطة لملتقى "فرانشيز جيت" جاء بعد نجاح الملتقى الأول الذي عُقد في القاهرة خلال فبراير الماضي، مشيرًا إلى الشركة المنظمة اختارت المنصورة لما تمثله من مركز استراتيجي بين مدن الدلتا وضواحيها، ولمكانتها المتميزة وما بها من فرص ومجالات عمل جديدة لأبناء الدلتا.
وأضاف أن الملتقى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي، وتوجهات مؤسسات الدولة والرئاسة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.
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