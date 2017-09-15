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غدًا بدء الدراسة بالكليات النظري في جامعة السويس

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مصراوي Masrawy

غدًا بدء الدراسة بالكليات النظري في جامعة السويس

06:12 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

غدًا بدء الدراسة بالكليات النظري في جامعة السويس

جامعة السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

تستقبل جامعة السويس، غدًا السبت، طلاب عدد من الكليات النظرية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك بعد إتمام إدارة الجامعة وكلياتها استعداداتها لبدء الدراسة.

ومن المنتظر أن يتوافد في الغد على الجامعة طلاب كليات التربية، والآداب، والتجارة، والاقتصاد والعلوم السياسية، بينما تبدأ الكليات العملية، ومنها الثروة السمكية، والهندسة، والعلوم، والتعليم الصناعي، والإعلام المضافة حديثًا الدراسة بعد غدٍ الأحد.

وفي السياق، تبدأ الدراسة بكلية هندسة البترول الأسبوع المقبل، وفق مصادر مسؤولة بالكلية، وذلك لتعذر حضور عدد كبير من الطلاب المغتربين في بداية العام الدراسي لعدم توافر أماكن إقامة لهم، وكون أغلبهم يعتمد على السكن الجامعي الذي يبدأ التسكين به أول أكتوبر من كل عام.

من جانبه، قال الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس إنه التقى عمداء الكليات قبل أسبوعين للوقوف على جاهزية الكليات لاستقبال العام الدراسي، وسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، وذلك بانتداب المدرسين المساعدين والأساتذة من الجامعات الأخرى.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الكليات انتهت من وضع الجداول، وتسلم كل عضو بهيئة التدريس جدول المحاضرات الخاص به، مشيرًا إلى أن الجامعة استقبلت طلبات الإقامة بالمدينة الجامعية التي تستوعب 2000 طالب وطالبة في العمارات الوحدات التابعة للجامعة بمدن أحد وفيصل والصباح والسلام، حيث توجد الأخيرة داخل حرم الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن جميع الطلاب الذين تقدموا بطلبات تسكين أجري لهم كشف طبي شامل، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة في السويس، لافتًا إلى أنه من المقرر تسكين المستجدين بالجامعة في الفرق الأولى دون شروط.

وتابع: "يتم تسكين طلاب الفرق الأخرى وفقًا للتقدير؛ فالحاصلين على تقدير امتياز يتم تسكينهم أولاً ثم الحاصلين على تقدير جيد جدًا، ثم جيد، وإذا بقيت أماكن شاغرة يتم قبول طلبات الحاصلين على تقدير مقبول".

ولفت إلى أن عدد الطالبات المغتربات بالجامعة يترواح بين 400 إلى 500 طالبة فقط، ويتم السماح لهن بالسكن في المدينة الجامعية دون شروط وأغلبهن وافدات من جنوب سيناء، وعدد محدود من الطالبات اللاتي يدرسن بكلية هندسة البترول. ​

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