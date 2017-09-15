"تنشيط السياحة": إطلاق حملة دعائية في 4 مدن ألمانية.. ونستعد لاستقبال الروس

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء أحمد حمدي، نائب هيئة تنشيط السياحة، إن اليوم الجمعة، تنتهي فعاليات قافلة الحملة الدعائية السياحية بالسوق الألماني، للترويج للموسم الشتوي لتنشيط الحركة الوافدة لمصر من هذا السوق المهم.

وأطلقت وزارة السياحة، حملة دعائية في 4 مدن ألمانية، وهي: "برلين- فرانكفورت- لايبزيج- نورنبرج"، تحت شعار "مصر صيف طول العام" خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف حمدي، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الهيئة تستعد حاليًا على كافة المستويات لعودة السياحة الروسية، من خلال إطلاق أكبر حملة دعائية في جميع المدن والشورع الرئيسية بروسيا حال إصدار قرار رسمي.

وتابع: "أن الهيئة تستعد حاليا لإجراء اتصالات مع صناع القرار السياحي في السوق الروسية لدراسة استضافة المشاهير من روسيا في المقاصد السياحية المصرية لتجهيز السوق ولفت انتباه السائح المرتقب للعودة لمصر".

ولفت حمدي إلى أن السوق "الألماني، الأوكراني، والألماني، والأمريكي" من أهم الأسواق التي تركز عليهم الهيئة في الوقت الحالي، خاصة أنهم من الأسواق الواعد لمصر، مضيفًا: "تم إطلاق حملة دعائية في الصين بعد قرار استئناف رحلات الطيران إليها، والتي سوف يزيد من الحركة الوافد خاصة في الأقصر وأسوان".