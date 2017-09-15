أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"تنشيط السياحة": إطلاق حملة دعائية في 4 مدن ألمانية.. ونستعد لاستقبال الروس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تنشيط السياحة": إطلاق حملة دعائية في 4 مدن ألمانية.. ونستعد لاستقبال الروس

06:11 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

وزير السياحة يحيى راشد

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء أحمد حمدي، نائب هيئة تنشيط السياحة، إن اليوم الجمعة، تنتهي فعاليات قافلة الحملة الدعائية السياحية بالسوق الألماني، للترويج للموسم الشتوي لتنشيط الحركة الوافدة لمصر من هذا السوق المهم.

وأطلقت وزارة السياحة، حملة دعائية في 4 مدن ألمانية، وهي: "برلين- فرانكفورت- لايبزيج- نورنبرج"، تحت شعار " صيف طول العام" خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف حمدي، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الهيئة تستعد حاليًا على كافة المستويات لعودة السياحة الروسية، من خلال إطلاق أكبر حملة دعائية في جميع المدن والشورع الرئيسية بروسيا حال إصدار قرار رسمي.

وتابع: "أن الهيئة تستعد حاليا لإجراء اتصالات مع صناع القرار السياحي في السوق الروسية لدراسة استضافة المشاهير من في المقاصد السياحية المصرية لتجهيز السوق ولفت انتباه السائح المرتقب للعودة لمصر".

ولفت حمدي إلى أن السوق "الألماني، الأوكراني، والألماني، والأمريكي" من أهم الأسواق التي تركز عليهم الهيئة في الوقت الحالي، خاصة أنهم من الأسواق الواعد لمصر، مضيفًا: "تم إطلاق حملة دعائية في الصين بعد قرار استئناف رحلات الطيران إليها، والتي سوف يزيد من الحركة الوافد خاصة في الأقصر وأسوان".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيف تستعد "السياحة" و"الطيران" لعودة الروس؟

    أخبار

  • السياحة: تحرير محاضر لتقصير المطوفين في الخدمات المقدمة للحجاج

    أخبار

  • لجان وزارة السياحة تنتشر في مخيمات منى لتفقد أحوال الحجاج

    أخبار

  • خبير: السياحة الداخلية تتصدر نسب الإشغال بالساحل وشرم الشيخ في العيد​

    أخبار

إعلان

056ac3ee53.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها